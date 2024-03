Serie b1 femminile. La Lucky Wind Trevi cade in trasferta

PIERALISI JESI

3

LUCKY WIND TREVI

1

(25-16, 25-19, 22-25, 25-14) JESI: Castellucci 16, Milletti 14, Paolucci 14, Moretto 13, Pomili 7, Peretti 2, Cecconi (L1), Pepa 2, Miecchi, Quinteros, Girini (L2). N.E. – Pellegrini, Marcelli. All. Luciano Sabbatini ed Elisabetta Bonci.

TREVI: Danaila 14, Corradetti 10, Gresta 9, Kraja 3, Casareale 8, Di Arcangelo 1, Natalizia (L), Della Giovampaola 5, Sirci, Mariano. N.E. – Carini. All. Piero Camiolo ed Albino Bosi.

Arbitri: Marini e Santinelli.

JESI (AN) – Continua a soffrire in serie B1 femminile la Lucky Wind Trevi che cade in trasferta. Nulla possono le biancoazzurre contro una Pieralisi Jesi dagli obiettivi ben più consistenti. In avio c’è equilibrio (12-12), le padrone di casa scappano e siglano l’uno a zero. Alla ripresa è la ex Castellucci a creare la spaccatura (15-9), il recupero ospite è vanificato dagli errori. Nel terzo parziale le umbre vanno avanti (10-14), accorciano le distanze. La quarta frazione è un monologo marchigiano.