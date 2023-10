Serie b1 femminile. Lucky Wind Trevi, gara amara a Firenze

FIRENZE

1

LUCKY WIND TREVI

3

(22-25, 25-18, 30-28, 25-18) FIRENZE: Sacchetti 26, Costamagna 19, Degl’Innocenti 8, Toccafondo 4, Alberti 3, Galli 2, Coluccini (L1), Bruni 9, Pieraccioni 2, Goretti, Trimarchi (L2). N.E. – Becucci, Migliarini. All. Pucci.

TREVI: Corradetti 21, Gresta 11, Kraja 11, Casareale 9, Della Giovampaola 4, Di Arcangelo 4, Natalizia (L), Danaila 2, Mariano, Sirci. N.E. – Tardioli, Carini. All. Piero Camiolo.

Arbitri: Domenica Katia Forte e Roberta Tavarini.

Trasferta negativa in serie B1 femminile per la Lucky Wind Trevi. Dopo aver perso il primo set ha cambiato marcia la Liberi e Forti Firenze che è andata a vincere la sua prima gara. L’avvio di match sembra equilibrato (14-15), la ricezione ospite funziona e propizia l’uno a zero. Anche nel secondo parziale c’è livellamento (7-7), le toscane vanno in progressione e pareggiano i conti. Il terzo periodo comincia con le padrone di casa che partono a spron battuto (8-4), le umbre recuperano (24-24), lotta serrata ai vantaggi con le fiorentine che trovano il guizzo del due a uno. Quarto set a senso unico.