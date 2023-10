Serie b2 femminile. Magione, primo successo casalingo

MAGIONE

3

FOSSATO VOLLEY

0

(25-15, 25-22, 25-22) MAGIONE: Tarducci 13, Giunti 11, Artini 7, Guarino 6, Mitu 5, Pistocchi 3, Nasi (L1), Guerrini, Belardoni, Santibacci (L2). N.E. – Vibi, Barsotti, Baldoni. All. Fabio Bovari.

FOSSATO DI VICO: Ciavattini Er. 15, Servettini 9, Ciavattini El. 7, Santocchia 4, Fattorini M. 1, Mosconi, Sagramola (L1), Beciani 2, Noto 1, Provvedi. N.E. – Cusarelli, Manci, Palazzi, Bellucci (L2). All. Massimo Pugnitopo.

Arbitri: Arianna Lupattelli e Chiara D’Auria. MAGIONE – Porta bene il derby umbro della serie B2 femminile alla Tmm Of Occhiali Magione che trova il primo successo davanti ai propri tifosi. Si è dimostrata competitiva la Fossato Volley che ha però dovuto arrendersi. A fare la voce grossa sono state Tarducci e Ciavattini, migliori realizzatrici della serata. Le padrone di casa sono partite bene conquistando l’uno a zero. Equilibrate le frazioni successive che hanno visto le ospiti guidare a lungo nel punteggio, ma sui finali sono state superate. In classifica ora le magionesi hanno sorpassato le rossoblu ma entrambe stazionano nelle zone centrali.