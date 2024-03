Serie C. Trasferta amara per la Axore Macerata

È tornata a mani vuote la Axore Macerata, battuta 3-1, dalla difficile trasferta contro la Bertuccioli G. Real Bottega Volley, una delle squadre più forti della serie C. Dall’inizio del campionato la Bertuccioli G. Real Bottega viaggia tra le prime posizioni, è ancora imbattuta in casa e ha giocato la finale di Coppa Marche, poi persa contro San Benedetto. "In ogni set perso – spiega coach Cacchiarelli – abbiamo pagato qualcosa in termini di esperienza e determinazione nel chiudere alcuni scambi decisivi. Abbiamo avuto le occasioni, soprattutto nel terzo set, per ribaltare il risultato ma non le abbiamo concretizzate. Resta la convinzione che possiamo esprimere una buona pallavolo".