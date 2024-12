Settore giovanile. Nazionale under 16, il talentuoso Primerano a Roma per uno stage

Oltre alla vittoria sull’Allianz, la Lube ha "festeggiato" anche per una notizia che riguarda il suo settore giovanile. In questi giorni infatti il talentuoso Thomas Primerano è stato a Roma, convocato dal direttore tecnico e primo allenatore azzurro Vincenzo Fanizza. L’opposto classe 2010, utilizzato da schiacciatore in biancorosso dopo il suo trasferimento dalla Desio Volley Brianza, è stato chiamato per uno stage riservato alla Nazionale Under16. E così il giovane promettente biancorosso da Santo Stefano fino a ieri Primerano è stato nella Capitale, nel complesso olimpico "Giulio Onesti", in compagnia dei pari età ritenuti più bravi di tutta la penisola.

La Lube ne aveva acquisito il cartellino ed evidentemente ci ha visto lungo sull’adolescente che ha proprio in Loeppky il suo idolo. Primerano la scorsa primavera era nell’organico dell’Under14 biancorossa che a Fano aveva perso la finale della Boy League, il tricolore di categoria, contro la Gamma Chimica Brugherio.

an. sc.