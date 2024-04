Si lotta per l’A2 di volley. Banca Macerata all’attacco

"Dovremo migliorare la battuta ed essere più efficaci nel cambio palla". È la ricetta dettata da Lucho Zornetta, schiacciatore del Volley Banca Macerata, per sconfiggere alle 18 di oggi Mantova e rimandare così alla bella di domenica prossima la serie per la promozione nell’A2 di volley. In Lombardia la squadra di casa ha vinto 3-1, ma oggi dovrà essere un’altra musica al Banca Macerata Forum tenendo bene a mente cosa non è andato per il verso giusto sette giorni fa. "Abbiamo commesso qualche errore di troppo in una partita combattuta. Noi – aggiunge Zornetta – abbiamo comunque giocato alla pari con gli avversari per gran parte della sfida". Servirà una Volley Banca Macerata capace di innalzare il livello di qualità sin dall’avvio per evitare che Mantova si galvanizzi ulteriormente, per togliere agli avversari quelle certezze e sicurezze date dalla vittoria in gara1. Sarà indispensabile una prova di valore sin dalle prime battute in una partita che si preannuncia sul filo dell’equilibrio, del resto sono stati i dettagli a far pendere in gara1 l’ago della bilancia dalla parte di Mantova.

E anche oggi sarà un incontro sul filo dell’equilibrio. "Ritengo che possa essere ancora più combattuto ancora, come del resto deve essere una finale. Loro hanno la possibilità di salire in A2 mentre noi dobbiamo sfruttare l’occasione per portare la serie a gara3". Ma rispetto a sette giorni fa la Volley Banca Macerata potrà contare sul sostegno del pubblico che potrebbe dare quella spinta necessaria per superare gli avversari. "I tifosi – sottolinea il giocatore – sono un’arma in più ed è fondamentale averli al nostro fianco, lo abbiamo visto in campionato quando in casa abbiamo sbagliato pochissime gare".

Oggi al palas ci saranno le attività promosse dai partner della Pallavolo Macerata, a partire da Banca Macerata, title sponsor della squadra e protagonista dello Sponsor Day. Sarà Toni Guardiani, dg di Banca Macerata a sedersi in panchina con i biancorossi per vivere un’esperienza unica durante una delle sfide più importanti della stagione. Inoltre, le attività della Banca per lo Sponsor Day prevedono di colorare il palas distribuendo gadget targati Banca Macerata per sostenere la squadra durante la partita e regalare shopper messe in palio dalla Banca.

Ad arricchire le tribune del Banca Macerata Forum ci sarà il supporto del partner Associati Fisiomed, che animerà una delle curve del palazzetto, rinominata per l’occasione “Curva Fisiomed”.