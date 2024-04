Si torna in campo. I biancorossi di scena a Padova

La Lube domani alle 17 giocherà la seconda partita del girone dei Playoff "minori" a Padova. Alla stessa ora Rai Sport mostrerà gara3 tra Trento e Monza, la serie che poteva avere Civitanova contro i campioni d’Italia. Se l’Itas la spunterà sarà in finale. Intanto giovedì all’Eurosuole Forum i pochi tifosi non hanno visto esaudita la curiosità di vedere all’opera Boninfante. Il classico con Modena metteva di fronte potenzialmente un De Cecco prossimo all’addio destinazione gialloblù e il baby che sarà il futuro regista in biancorosso. Giuliani lo ha inserito in pochi scambi del primo set, tenendo dentro l’ex Bruno. I tifosi lo vedranno al palas con la maglia della Lube. Un azzardo da parte del club, sperando di emulare Milano quando ha puntato su Porro, del resto l’alzatore meneghino era stato cercato ma sembra che Fusaro abbia chiesto centinaia di migliaia di euro per liberarlo. E si è puntato allora sul figlio d’arte con Orduna, classe 1983 e "italiano", come riserva di garanzia.

an. sc.