Sir in campo a Santo Stefano. Al PalaBarton c’è Milano

Ultima giornata del girone d’andata di Superlega in arrivo per la Sir Susa Vim Perugia. I Block Devils si preparano al match di Santo Stefano quando a Pian di Massiano arriverà l’Allianz Milano con fischio d’inizio alle ore 18 e con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv. La prevendita procede a vele spiegate, è prevista martedì grande affluenza di pubblico nel palasport perugino. "Vogliamo dimostrare che abbiamo imparato cosa migliorare dalla sconfitta di Trento e vogliamo farlo in campo giocando una partita importante contro Milano anche per regalare una bella vittoria ai nostri tifosi. Milano la conosciamo bene, è una squadra molto disciplinata, che fa pochi errori, che lavora bene in difesa e che batte forte. Sarà molto importante avere una buona ricezione e dare continuità al nostro sideout". Queste le impressioni del regista sloveno Gregor Ropret a tre giorni dal match. Perugia, che viene dalla sconfitta di Trento, va a caccia del riscatto in campionato. I bianconeri, secondi ad una lunghezza di distacco proprio da Trento, hanno ancora speranze di primo posto. Coach Lorenzetti e il suo staff stanno preparando con grande attenzione la gara di martedì, consci delle difficoltà che ci saranno e delle qualità dell’avversario. Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.