Sir Perugia, assalto allo scudetto. È Monza l’avversaria in finale Prima gara giovedì al PalaBarton

Comincia oggi l’assalto al tricolore per la Sir Susa Vim Perugia. La prima gara della serie di finale è in programma giovedì contro Monza che eiri ha battuto Trento. Sarà la quarta finale stagionale dopo quelle di supercoppa italiana, del mondiale per club e della coppa Italia. Sarà anche la settima finale scudetto, su dodici anni di massima categoria e su undici partecipazioni ai play-off, dopo quelle del 2014, 2016, 2018, 2019, 2021 e 2022. Una vittoria (l’anno della tripletta) e cinque sconfitte per i block-devils. Il primatista incontrastato tra i bianconeri è il libero Massimo Colaci alla sua decima partecipazione alla serie che assegna il titolo italiano (equamente ripartite tre Trento e Perugia). Prima volta assoluta in finale per sette giocatori bianconeri: Tim Held, Jesus Herrera, Alessandro Toscani, Wassim Ben Tara, Flavio Resende Gualberto, Kamil Semeniuk e Gregor Ropret faranno infatti il loro esordio nell’epilogo della competizione. Una curiosità, che è allo stesso tempo anche in questo caso la conferma di una carriera strabiliante, riguarda coach Angelo Lorenzetti che raggiunge la finale scudetto numero nove, con la quarta squadra diversa dopo quelle conquistate in passato con Modena, Piacenza e Trento. Il menù di allenamenti della squadra vivrà in questi giorni del consueto ritmo settimanale con i bianconeri che lavoreranno sempre al palasport di Pian di Massiano lunedì e martedì mentre ovviamente i giorni in prossimità di gara-uno saranno mirati allo studio della tattica da adottare contro l’avversaria. Sono 17 le volte in cui la squadra prima classificata nella stagione regolare ha vinto lo scudetto, 14 le volte in cui c’è riuscita la squadra seconda classificata; 8 le volte in cui a trionfare è stata la terza classificata; 1 volta ha festeggiato la quinta classificata.