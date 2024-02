Sir Perugia beffata al tie-break. Verona passa al PalaBarton. Quinta sconfitta in Superlega

SIR SUSA VIM PERUGIA

2

RANA VERONA

3

(20-25, 25-21, 14-25, 25-17, 13-15)

PERUGIA: Leòn 19, Semeniuk 17, Ben Tara 13, Resende Gualberto 7, Russo 7, Giannelli 7, Colaci (L1), Ropret 1, Herrera 1, Solé, Held. N.E. – Plotnytskyi, Candellaro, Toscani (L2). All. Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi.

VERONA: Mozic 20, Dzavoronok 16, Grozdanov 12, Esmaeilnezhad 11, Zingel 8, Spirito 3, D’Amico (L1), Keita 7, Sani, Jovovic. N.E. – Cortesia, Mosca, Zanotti, Bonisoli (L2). All. Radostin Stoytchev e Dario Simoni.

Arbitri: Massimo Florian (TO) e Maurizio Canessa (BA). SIR (b.s. 17, v. 6, muri 8, errori 9). RANA (b.s. 19, v. 6, muri 11, errori 6).

PERUGIA – La superlega maschile rivela tutte le sue difficoltà e una Sir Susa Vim Perugia non in grande vena si piega per la seconda volta consecutiva, la quinta in campionato, a una rivale meno quotata. Sconfitta che non cambia la sostanza della classifica, con i bianconeri che mantengono la seconda piazza. In avvio tra i titolari capitan Leòn, i locali partono male ma agganciano (15-15). Nel finale la difesa manca ed è impossibile evitare l’uno a zero. Alla ripresa Giannelli si carica sulle spalle i compagni (14-12), i primi tempi tengono a distanza i rivali (23-20), suo l’ace che vale il pareggio. Terzo frangente a senso unico, c’è Keita tra i veneti che prendono subito il largo col muro (sei volte vincente) che fa il vuoto (9-17), è il due a uno. Quarto periodo che vede gi umbri condurre di misura (11-9), l’accelerazione avviene sulla battuta di Semeniuk che crea difficoltà ai rivali e provoca lo scollamento (20-14). A rimandare il verdetto è un ace di Leòn. Il tie-break comincia bene per i veronesi (4-6). Entra Ropret e pesca l’ace del pareggio ma di cattiveria Keita ristabilisce il gap (9-11). Verona guadagna col muro quattro palle-match, tre sono annullate, la quarta è della vittoria. Alberto Aglietti