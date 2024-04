Sir Perugia, caccia al bis. Russo: "Altra battaglia"

I play-off della superlega maschile procedono spediti con la semifinale che sarà disputata in trasferta per la Sir Susa Vim Perugia. I block-devils stasera dovranno vedersela contro quella Allianz Milano che nel recente passato le ha procurato diversi dispiaceri. Nelle ultime ore i padroni di casa allenati da Roberto Piazza saranno stati concentrati a recuperare dopo la estenuante serie dei quarti di finale e ora utilizzeranno tutte le energie residue. I meneghini sono squadra di gran carattere e sicuramente fanno affidamento sulla determinazione dell’opposto belga Ferre Reggers mentre al centro c’è il talento dell’argentino Augustin Loser per pareggiare i conti. Gli ospiti diretti da coach Angelo Lorenzetti sono pronti: "Quella di mercoledì è una partita che dobbiamo costruire. Prima si dice sempre che sarà una battaglia, ma le battaglie vanno costruite. Sappiamo in che campo e contro chi andiamo a giocare quindi conosciamo il livello agonistico e tecnico che ci troveremo di fronte. Dobbiamo appunto costruire un clima per giocare il più possibile punto a punto ed essere protagonisti anche in questa seconda sfida". Il centrale Roberto Russo dice: "Gara-due sarà un’altra battaglia. Loro a Perugia hanno provato a forzare tanto al servizio e certamente lo faranno anche nel proprio palazzetto. Dobbiamo prepararci bene ed essere pronti a un’altra sfida intensa e combattuta". La ricezione sarà fondamentale per mettere in condizione il regista Simone Giannelli (nella foto) di fare il gioco migliore, in attacco sarà chiamato a riscattarsi lo schiacciatore Kamil Semeniuk. Il bilancio degli scontri diretti è ancora di proprietà degli umbri che nei trenta precedenti hanno sorriso ventidue volte. La partita sarà visibile in diretta streaming sul portale sulla piattaforma volleyball world Italia per tutti gli abbonati al servizio. Arbitri: Dominga Lot (TV) e Massimo Florian (TO).

Milano: Porro - Reggers, Vitelli - Loser, Kaziyski - Ishikawa, Catania (L).

: Giannelli - Ben Tara, Russo - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).