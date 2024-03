Sir Perugia, caccia alla semifinale. Al PalaBarton per battere Verona

La terza sfida dei quarti di finale nei play-off scudetto potrebbe già esprimere dei verdetti definitivi. Nel primo turno degli spareggi a caccia del tricolore la Sir Susa Vim Perugia può già beneficiare di un match point nella serie. Oggi alle ore 18 i bianconeri sono di scena a Pian di Massiano con l’intenzione di infliggere il colpo di grazia alla Rana Verona, che per poter restare in corsa deve riscattarsi dalle due sconfitte giù subite, in caso contrario si dovrà accontentare dei play-off per il quinto posto.

La situazione è più che serena per i ragazzi del tecnico Angelo Lorenzetti che devono aggiustare qualche dettaglio del loro gioco ma sono ottimisti per ciò che hanno fatto vedere: "Giocare a distanza di una settimana non è tipico dei play-off, le emozioni positive e negative si dimenticano e si ricomincia dall’inizio. Dobbiamo scendere in campo con grande aggressività e con la consapevolezza che in entrambe le prime due partite il loro approccio tecnico alla gara è stato migliore. Verona spalle al muro è una frase ad effetto che si dice spesso, ma una partita è una partita, gara-tre comincia dallo zero a zero, lo sanno loro e lo sappiamo noi.

Sappiamo che loro hanno due caratteristiche molto importanti, la grande aggressività ed il fatto di sbagliare quasi nulla".

I padroni di casa sanno che può tornare utile l’esperienza del centrale brasiliano Flavio Resende Gualberto ma anche l’entusiasmo dello schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi. I veneti dell’allenatore Radostin Stoytchev sono con le spalle al muro e tenteranno il tutto per tutto per compiere l’impresa disperata.

Tra gli ospiti la condizione migliore in attacco sembra averla l’opposto iraniano Amin Esmaeilnezhad ma la garanzia in seconda linea è quella del libero Francesco D’Amico. Due gli ex in campo, sono il centrale Sebastian Solé ed il libero Massimo Colaci, mentre in panchina c’è Lorenzetti.

Il bilancio degli scontri diretti pende in favore degli umbri, che hanno vinto trentadue precedenti dei trentasette disputati.

La gara sarà visibile sulla piattaforma volleyball world Italia che le trasmette ai propri abbonati in diretta streaming.

Arbitri: Gianluca Cappello (SR) e Maurizio Canessa (BA).

: Giannelli - Ben Tara, Russo - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).

VERONA: Spirito -Esmaeilnezhad, Grozdanov - Zingel, Mozic - Dzavoronok, D’Amico (L).