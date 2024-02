Sir Perugia, c’è l’ostacolo Piacenza. Candellaro: "Sarà una partita dura"

Archiviata anche la terza competizione della stagione, tutte le attenzioni adesso vengono rivolte alla superlega maschile. Ancora una diretta televisiva su Rai Sport oggi alle ore 18 per la regina di coppe Sir Susa Vim Perugia che se ne va in trasferta con l’entusiasmo ancora palpabile per l’ultimo titolo messo in bacheca. I block-devils avranno un nuovo impegno massivo con una delle formazioni favorite per la conquista dello scudetto. Ad attenderli è la corazzata Gas Sales Bluenergy Piacenza che insegue in classifica ma si annuncia più che mai agguerrita e pericolosa. Scotta la panchina degli emiliani diretti dall’allenatore Andrea Anastasi che avrà sicuramente un gran desiderio di riscatto dopo l’esclusione dalla coppa Italia e le ultime due sconfitte in campionato. I padroni di casa punteranno le loro carte sull’estro in regia del valente palleggiatore francese Antoine Brizard e sulla classe in attacco dello straordinario schiacciatore brasiliano Lucarelli Santos de Souza. Dall’altra parte della rete c’è la consapevolezza di un possibile calo di tensione e per evitare questo fisiologico problema il tecnico Angelo Lorenzetti si è prodigato nel mantenere alta la carica agonistica dei suoi. Gli ospiti faranno perno sulla classe del centrale azzurro Roberto Russo e sulla potenza dell’opposto tunisino Wassim Ben Tara. Difficile fare pronostici quando in campo ci sono tanti campioni, la certezza è che bisognerà mantenere alto il rendimento sino all’ultimo per poter esultare. Negli scontri diretti sono undici i duelli disputati tra le due antagoniste, i perugini sono riusciti a prevalere dieci volte ma l’ultima volta la gara è terminata al tie-break. Due i giocatori ex di turno, sono da un lato Fabio Ricci e dall’altro Davide Candellaro che afferma: "Ci aspetta chiaramente una partita difficile. Sempre nel campionato italiano è dura, ma è chiaro che andiamo a giocare in casa della terza in classifica e che Piacenza è indubbiamente una squadra fortissima. Dovremo essere bravi a non perdere il filo del gioco che stiamo sviluppando ultimamente".

In panchina gli ex sono i tecnici Anastasi e Valentini. A caccia di record nella presente stagione c’è Flavio Resende Gualberto che con tre attacchi vincenti raggiungerebbe quota 100. Designati a dirigere l’incontro i direttori di gara Alessandro Cerra (CZ) e Stefano Cesare (RM). Il possibile assetto di Piacenza: ad alzare Brizard in diagonale a Gironi, in posto-tre Simon e Caneschi, schiacciatori Leal e Santos de Souza, libero Scanferla. I probabili titolari di Perugia: Giannelli ad alzare e Ben Tara opposto, Solé e Resende Gualberto al centro, Semeniuk e Plotnytskyi di banda, Colaci libero.