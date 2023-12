Sir Perugia, che spettacolo. Stasera sfida al Cisterna

Gioca stasera in anticipo la Sir Susa Vim Perugia che alle ore 20,30 scende in campo per l’ottava giornata di superlega maschile. Per gli spettatori, però, la giornata comincerà alle ore 18, col concerto del cantante Alfa, una simpatica iniziativa del club bianconero. I block-devils se la vedranno con la Cisterna Volley, squadra battuta in ventiquattro dei venticinque precedenti. La formazione guidata dal tecnico Angelo Lorenzetti si concentra: "Dovremo avere la stessa aggressività di Verona. Vogliamo andare in India liberi, avendo fatto una bella partita e conquistando più punti possibili. Ci stiamo conoscendo e, rispetto all’inizio della stagione, le richieste vengono soddisfatte con più continuità. Dobbiamo continuare, il gruppo deve crescere sia come squadra e sia in campo. Finora in tutte le partite che abbiamo affrontato c’è stato un aspetto del gioco che non ha funzionato, tuttavia, gli altri aspetti hanno mantenuto un livello alto e questo ci ha consentito spesso di vincere. È una cosa positiva perché è impossibile pensare di poter giocare tutti bene e fare bene tutte le fasi della pallavolo, bisogna però essere presenti e cercare di restare sempre sul pezzo". Il solo dubbio riguarda la maglia da titolare nel ruolo di opposto con il cubano Jesus Herrera che se la gioca col tunisino Wassim Ben Tara. I laziali dell’allenatore Guillermo Falasca hanno vinto solo due volte nelle prime sette giornate, ma sono risultati competitivi quasi sempre. Recentemente i pontini sono tornati sul mercato ingaggiando il regista Michele Baranowicz, ma la curiosità dei tifosi sarà rivolta al libero Alessandro Piccinelli che dopo cinque anni in Umbria ha cambiato casacca nella scorsa estate. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv che trasmetterà le immagini della gara. Arbitri: Umberto Zanussi (TV) ed Alessandro Pietro Cavalieri (CZ).

: Giannelli - Herrera, Solé - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).

CISTERNA: Baranowicz - Faure, Mazzone - Nedeljkovic, Peric - Ramon, Piccinelli (L).