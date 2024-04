Sir Perugia, è il terzo atto. Gara infuocata al PalaBarton

Le semifinali dei play-off scudetto stanno infuocando la superlega maschile che mostra un altissimo livello di gioco con le squadre in lizza. Discorso aperto nella serie che vede protagonista la Sir Susa Vim Perugia che oggi (ore 18) disputa gara-tre tra le mura amiche del palasport di Pian di Massiano ed in diretta su Rai Sport. La situazione è di uno pari con alle spalle la gara più lunga di sempre nei play-off, ben 171 minuti. I campioni del mondo preparano l’ennesima battaglia sportiva con la Allianz Milano, squadra che negli ultimi anni è riuscita a scoprire il tallone d’Achille dei block-devils. Le squadre si conoscono a memoria, questa sarà la sesta sfida della stagione ed il pubblico può fare la sua parte rendendo il catino incandescente. A questo proposito il tecnico Angelo Lorenzetti ha ricordato più volte che il l’impegno dei tifosi è davvero impagabile e può essere di supporto nei momenti difficili. Tra i padroni di casa sarà determinante compiere una buona prestazione nel fondamentale del muro dove il centrale Roberto Russo è il riferimento assoluto. Dalla parte opposta il team diretto da coach Roberto Piazza è in salute e di certo proverà a fare il colpaccio. Per riuscirci dovrà affidarsi alla carica agonistica del suo baluardo, l’intramontabile schiacciatore bulgaro Matey Kazyisky che appare un po’ l’ago della bilancia del gioco meneghino. Il bilancio degli scontri diretti è ancora di proprietà degli umbri che nei trentuno precedenti hanno sorriso ventidue volte. La partita sarà visibile in diretta streaming sul portale sulla piattaforma volleyball world Italia per tutti gli abbonati al servizio. A caccia di un altro record è lo schiacciatore Kamil Semeniuk con quattro attacchi vincenti raggiungerebbe i 600, mentre il palleggiatore Simone Giannelli con quattro punti arriverebbe ai 1’100 in carriera. Arbitri: Stefano Cesare (RM) e Massimiliano Giardini (VR).

: Giannelli - Ben Tara, Russo - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).

MILANO: Porro - Reggers, Vitelli - Loser, Kaziyski - Ishikawa, Catania (L).