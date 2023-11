Sir Perugia, guarda chi si rivede. Si gioca la sfida infinita con la Lube. Candellaro: "Una specie di play-off»

Nella terza giornata di superlega maschile, si gioca la rivincita della finale della supercoppa italiana e la Sir Susa Vim Perugia se ne va in trasferta. Si gioca oggi alle ore 18,30 in diretta su Rai Sport il confronto con la nemica di sempre Cucine Lube Civitanova. I marchigiani sono desiderosi di vendicare l’ultima sconfitta in questa sfida infinita che si disputa per la sessantaquattresima volta, i precedenti d’archivio sono in grande equilibrio, gli adriatici si è imposti 31 volte mentre i bianconeri 32. Negli incontri disputati all’Eurosuole Forum i cucinieri hanno vinto venti volte, mentre sono quattordici i successi della squadra del presidente Sirci. I padroni di casa diretti dall’allenatore Gianlorenzo Blengini fanno leva sulla coppia di schiacciatori Nikolov e Zaytsev, uno degli ex di turno assieme ad Anzani e De Cecco. L’iniezione di fiducia ricevuta dagli uomini del tecnico Angelo Lorenzetti, potrebbe avere effetti benefici. Il centrale Davide Candellaro ha vestito la maglia rivale: "È una specie di play-off quando ti trovi a giocare con la stessa squadra più volte in un breve lasso di tempo. Troveremo di fronte un avversario che sarà più attento ai dettagli che hanno condizionato nel bene e nel male la gara di mercoledì, con la consapevolezza che siamo in un punto di stagione dove le partite sono più influenzate da giocate individuali perché le alchimie di squadra non ci sono ancora. Per cui una battuta o una giocata di un singolo possono essere determinanti ed entrambe le squadre hanno individualità per incidere".

Civitanova: De Cecco – Lagumdzija, Diamantini – Chinenyeze, Zaytsev – Nikolov, Balaso (L).

: Giannelli – Ben Tara, Solé - Resende, Leòn – Semeniuk, Colaci (L).

Arbitri: Simbari e Goitre.