Sir Perugia, la ricetta di Max Colaci: "Ce la vogliamo giocare con pazienza"

Due a zero e palla al centro. La superlega maschile ha registrato qualche risultato a sorpresa nei quarti di finale per lo scudetto, ma non quello che riguarda la Sir Susa Vim Perugia che ha tirato dritto per la sua strada ed ha vinto. Un solo momento di difficoltà per i bianconeri, quello del secondo set dove Modena ha cercato in ogni modo di farsi valere. Alla fine, i block-devils hanno trionfato sfoderando una bela prova in difesa, tra i protagonisti il libero veterano Massimo Colaci: "Ci portiamo ancora più avanti nella serie, ma in una serie di play-off si ragiona una partita alla volta e, dirò una cosa banale, bisogna arrivare a tre vittorie, questo è l’obiettivo. Non si tratta di un’ipoteca, bisogna arrivare a tre, non c’è scritto in nessuna parte che bisogna vincere le prime tre o le ultime tre, loro possono vincere le ultime tre, è così, è la pallavolo. Abbiamo visto che bisogna stare lì in ogni set. Siamo soddisfatti, ma la serie è ancora lunga ed aperta, quindi, bisogna stare con i piedi per terra. Mi godo il successo, lunedì si torna in palestra per lavorare. Nel secondo set eravamo sotto perché loro hanno fatto delle ottime cose in battuta, noi non abbiamo sfruttato al meglio alcune situazioni, ma siamo rimasti attaccati al punteggio, consapevoli e convinti di quello che era necessario fare. Abbiamo avuto anche un paio di situazioni fortunate, abbiamo toccato un paio di palloni importanti a muro e abbiamo ricostruito. È stato bello perché in quel momento il palazzetto era bello caldo, è bello, è stimolante. Quando è così è una bella emozione. Ora ci rituffiamo nella champions league, abbiamo già visto quanto sia stato complicato a Monza, quanto sia stato difficile anche nella gara di ritorno in campionato, è diverso, è una cosa diversa, ci si deve abituare al fatto che possa essere diverso, però ecco, chiaramente noi ci siamo, ce la vogliamo giocare con pazienza come abbiamo fatto fino adesso, ripeto, ci sarà da soffrire perché è giusto che sia così. Penso che ce la godremo perché sono partite belle da vivere".

Si torna subito al lavoro e si cambia scenario, perché giovedì prossimo 20 marzo va in scena la gara di ritorno del quarto di finale di champions league che vale l’accesso alla final-four della competizione. Si attendono intanto notizie sulla situazione di Kamil Semeniuk uscito anzitempo per un risentimento muscolare.