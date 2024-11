Sir Perugia, ostacolo Lube. Lorenzetti: "Gara delicata"

Alle porte c’è un nuovo appuntamento di superlega maschile, non uno qualsiasi, ma di quelli che sono diventati scontri storici. La Sir Susa Vim Perugia non ha mai duellato di più con altre squadre, il record di partite disputate negli scontri diretti è proprio contro Civitanova Marche (65 partite), rivale che negli ultimi anni ha conteso tanti trofei ai bianconeri. Alla vigilia della sfida ha parlato l’allenatore Angelo Lorenzetti in conferenza stampa: "È una partita molto delicata. Non lo faccio mai, ma faccio un appello ai nostri tifosi, quello di giocare con noi sin dai primi punti, perché non ci vengono benissimo e perché la partita è molto delicata. Non sarà facile, dobbiamo migliorare il cambio-palla, è il rischio che ha una nuova squadra quando cambia palleggiatore e deve trovare un nuovo ritmo e, soprattutto, non dobbiamo darci per scontati. Giannelli ha ricominciato a muoversi con i compagni, la speranza è che quello che è stato fatto con lo staff medico sia stato utile a superare il problema agli addominali. I marchigiani hanno una squadra di talento e giovane, in casa il rendimento è molto costante, fuori casa un pochino meno ma hanno giocato in campi difficili. Noi ogni settimana abbiamo avuto qualche sorpresa, questo alla fine rischi di pagarlo. Capisco che dopo Trento ci sia stata euforia, ma su certi aspetti abbiamo fatto delle magie, ci sono cose che Trento fa sempre ma noi no".Alberto Aglietti