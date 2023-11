Sir Perugia, prova di forza. Al PalaBarton c’è Modena

Quarta giornata di andata in superlega, torna nel suo palasport la Sir Susa Vim Perugia che oggi alle ore 18 gioca una delle gare più attese dalla tifoseria, quella contro la nemica giurata Valsa Group Modena. I block-devils provengono da buone prestazioni ed hanno sempre mosso la classifica, ma vogliono rialzare la testa dopo la prima battuta d’arresto della stagione, i canarini hanno registrato un cammino simile, ma faticando molto di più, perciò sono leggermente attardati in graduatoria. Stessa volontà di riscatto, dunque, per le storiche antagoniste che si sfidano per la quarantaseiesima volta (20 i successi degli emiliani, 25 i trionfi degli umbri). I bianconeri del tecnico Angelo Lorenzetti, unico ex del confronto, respirano aria buona e la sensazione è che stiano lavorando bene. Tra i padroni di casa ci sono atleti di notevole valore che cercano di trovare i loro spazi come il palleggiatore sloveno Gregor Ropric e lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi, elementi che sono pronti a sfruttare gli spazi a loro concessi. Così il libero Alessandro Toscani alla vigilia: "Dopo alcune settimane torniamo a casa nostra per il big match contro Modena. Affronteremo una squadra fortissima e piena di campioni, proveremo a giocarcela al meglio per portare a casa il miglior risultato possibile. Loro partiranno sicuramente forte, dovremo essere pronti. Onestamente il livello della superlega è ancora più alto di quanto mi aspettassi, debuttare nella final-four di supercoppa è stata una emozione forte, per fortuna è andata bene. Domenica al palasport ci sarà anche la coppa, ma per noi è importante guardare avanti e concentrarci sul match, sono certo che il nostro pubblico ci darà una spinta in più per provare a fare risultato". Arbitri Pozzato (BZ) e Cesare (RM).

: Giannelli – Ben Tara, Resende – Solé, Semeniuk – Leòn, Colaci (L).

Modena: Mossa de Rezende – Sapozhkov, Stankovic – Sanguinetti, Juantorena – Rinaldi, Federici (L).