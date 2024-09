Sir Perugia Roberto Russo: "Siamo tutti molto carichi"

Gruppo al gran completo da venerdì a Pian di Massiano. Con il rientro degli atleti olimpici la Sir Susa Vim Perugia ha ora tutti i giocatori a disposizione. Il centrale Roberto Russo, che ha rinnovato per altri due anni, si accinge a giocare la sua sesta stagione di fila coi block-devils: "Ho trovato un ambiente sereno, con tanta voglia di lavorare e di fare bene; i ragazzi nuovi sono molto carichi ed è stato bello tornare qui a vedere il tricolore al palazzetto e quindi non vedo l’ora di iniziare! Il taraflex tricolore ci ricorda le emozioni che abbiamo provato, però nessuno ci regalerà niente quest’anno quindi dobbiamo ricordare quelle emozioni e quelle sensazioni per provare di nuovo a far rimanere questo tricolore qui, noi ce la metteremo tutta per fare un bellissimo campionato e provare a vincere. Non vedo l’ora di iniziare a giocare questa stagione davanti al nostro pubblico e spero sia numeroso come gli scorsi anni". Kamil Semeniuk, invece, è al suo terzo anno in Umbria e si dice pronto a ripartire verso tutti gli obiettivi del club: "Sono felice di iniziare questa stagione! Non posso più aspettare, non vedo l’ora di entrare in questo taraflex tricolore. Questa stagione sarà difficile, siamo tornati in champions league e abbiamo ancora un trofeo per cui lottare e come sempre, come in ogni stagione, vogliamo vincere tutto. Sto bene e sono carico. Tra poco andremo a Lublin, sarà un bel torneo".