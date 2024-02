Sir Perugia, Russo avverte Verona: "Vogliamo riscattarci in casa nostra"

A distogliere le attenzioni dal mercato è l’avvicinarsi della diciottesima giornata di superlega maschile che si gioca domenica. La Sir Susa Vim Perugia ospiterà a Pian di Massiano la temibile Verona, ben sapendo che nei rimanenti cinque turni non dovrà concedere troppo per mantenere la seconda piazza.

Alla viglia dell’appuntamento parla il centrale Roberto Russo che dice: "Ci attende sicuramente una partita difficile. Abbiamo l’opportunità di riscattarci in casa nostra dopo la sconfitta di Piacenza e daremo il massimo per farlo. Nello sport c’è sempre qualcosa da migliorare quando si gioca bene e si vince, a maggior ragione ovviamente quando si perde. Noi abbiamo lavorato bene e duramente in settimana, cercheremo di partire aggressivi da subito per mettere in difficoltà una squadra forte come Verona. Affrontiamo una squadra giovane e molto forte che ha recuperato l’opposto titolare Keita, un giocatore davvero bravo. E bravi dovremo essere noi a limitarli, tenere bene in ricezione perché hanno una serie di battitori molto insidiosi e metterli in difficoltà con la nostra correlazione muro-difesa. Sarà la prima gara tra le mura amiche di Pian di Massiano dopo la vittoria della coppa Italia, cerchiamo di battere i veneti che è la cosa più importante". Per i bianconeri quello di domenica sarà un appuntamento che servirà anche a festeggiare l’ultimo trofeo conquistato, una coppa Italia che ha arricchito la bacheca. C’è anche la consapevolezza che quella scaligera sia una delle formazioni più in forma della massima categoria.

La squadra di coach Stoytchev è attualmente sesta in classifica, ad un punto da Milano ed a quattro da Civitanova Marche che è quarta. Dall’inizio dello scorso dicembre ha inanellato una serie straordinaria di otto vittorie in nove partite, con scalpi eccellenti come Milano, Civitanova Marche, Modena e Monza, l’unica sconfitta è maturata in casa della capolista Trento. Un periodo che ha fornito entusiasmo ai veneti che hanno trovato un assetto tattico stabile ed un sistema di gioco concreto e ben definito.