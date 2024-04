Sir Perugia, serie in parità: "Ci vuole più cattiveria"

Per conquistare lo scudetto la Sir Susa Vim Perugia dovrà esprimere un gioco senza dubbio migliore di quello mostrato domenica. Dopo la sconfitta a Monza il tecnico Angelo Lorenzetti ha detto: "Non è stata una gran partita, anche nei set che siamo riusciti a vincere, e non volevamo fare questa partita. Io l’ho già detto e lo ripeto, è semplice e complicatissima. Sappiamo con quali numeri è arrivata Monza a questo punto. Dobbiamo attrezzarci per superarla, con grande cattiveria e decisione. Senza i devo, ma con i voglio. Ben Tara ha fatto solo un’apparizione stavolta, non ha mai giocato, si è trovato male con le luci ma un’alternativa bisogna trovarla. L’aiuto viene da sé stesso. In una partita è difficile fare tutto bene, ma il male non deve pregiudicare le cose che stai facendo bene". Recriminare non serve a molto, lo sanno bene gli atleti più navigati, il libero Massimo Colaci pensa a come migliorare le cose: "Chi vince merita sempre perché fa qualcosa in più dell’avversario. Può essere qualsiasi cosa, anche semplicemente una palla. C’è poco da dire in questo senso, sono stati bravi e come si fa sempre si fanno i complimenti, anche se insomma dà fastidio perdere. Bisogna andare avanti, è una serie di finale scudetto, quindi una serie complicata e difficile, ma lo sapevamo. Ogni partita è fondamentale, ma è chiaro che giovedì sarà molto importante per noi, perché poi dovremo tornare a Monza e per tutta una serie di motivi. Torniamo a casa, guardiamo questa gara per capire dove dobbiamo far meglio e ci prepariamo per giovedì. Se potessi cambiare qualcosa direi che al servizio abbiamo sbagliato tanto e prodotto poco, abbiamo sbagliato alcuni colpi d’attacco, comunque non serve fare cento palloni, basta farne uno in più a testa".