Sir Perugia su Piccinelli. Toscani è in partenza

Continuano a piovere indiscrezioni di mercato e tra i tifosi c’è molta curiosità di capire come sarà completata la squadra campione d’Italia della Sir Susa Vim Perugia. Si sono fatte insistenti le voci su Alessandro Piccinelli che era stato ceduto nella scorsa estate al Cisterna. Sono cinque le stagioni in cui l’atleta classe 1997 ha già indossato la maglia bianconera, e la prossima sarà la sesta. Nel campionato appena concluso ha giocato tutte e 22 le partite della stagione regolare, restando in campo per un totale di 85 set, nei 371 interventi in ricezione ha ottenuto un risultato di perfezione del 24,8% che è in linea con le annate precedenti. Prenderà il posto di Alessandro Toscani che è in partenza.

La rosa. In bianconero ci saranno i palleggiatori Simone Giannelli e Francesco Zoppellari; gli opposti Wassim Ben Tara e Jesus Herrera, i libero Massimo Colaci ed Alessandro Piccinelli; gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi, Kamil Semeniuk, Yuki Ishikawa, Nicola Canciotta; i centrali Roberto Russo, Sebastian Solé, Agustin Loser e Davide Candellaro. Questi i fantastici quattordici a disposizione dello staff tecnico composto dal primo allenatore Angelo Lorenzetti, il vice Massimiliano Giaccardi, l’assistente Andrea Piacentini ed il preparatore atletico Sebastian Carotti. Novità invece anche sul fronte scoutman, ha preso la decisione di sospendere la collaborazione Francesco Monopoli.