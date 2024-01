Sir Perugia, successo prezioso. Giannelli: "Bella vittoria a Modena». Lorenzetti: "Prestazione completa»

La vittoria esterna per tre a zero della Sir Susa Vim Perugia a Modena arriva in un momento davvero importante. Alla vigilia dell’importante appuntamento di coppa Italia i block-devils si mostrano tonici. Ha espresso la sua soddisfazione il palleggiatore Simone Giannelli che ha detto: "Bella prova la nostra, al Pala-Panini le partite sono sempre complicate, l’abbiamo interpretata bene. Abbiamo avuto un grande approccio e non siamo mai calati mentalmente. Siamo stati bravi ad entrare subito in clima partita, giocare a Modena è sempre difficile ma è anche bello, perché è veramente stimolante. Eravamo contenti di giocare questa gara, non vedevamo l’ora di mettere in campo quello che avevamo preparato durante una settimana molto difficile nella quale abbiamo avuto qualche problemino a livello fisico. Siamo stati bravi a resistere facendo allenamenti a ranghi ridotti. Volevo dedicare questa vittoria ad Alessandro Toscani e alla sua famiglia che sta vivendo un periodo difficile, mando un abbraccio a tutti loro. La presenza dei nostri tifosi anche in trasferta è stupenda. Ci seguono sempre e spingono insieme a noi nei momenti brutti". L’allenatore Angelo Lorenzetti si è detto contento: "L’approccio alla gara dei ragazzi è stato buono, ci vuole sempre, in palazzetti come il Pala-Panini ancora di più. Non è garanzia di partire avanti nel punteggio, ma di essere presenti da subito. I ragazzi l’hanno fatto, e anche stavolta è stata una prestazione completa, a parte sul contrattacco, è il secondo indizio che forse fa una prova, questa settimana dobbiamo starci un pochettino qui attenti. Pochi errori, tanta continuità, chi sta in alto sbaglia poco. Si apre la settimana della coppa Italia, ma prima c’è la partita in casa con Taranto".