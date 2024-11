Sir Susa Vim Perugia nella tana di Milano. Loser e Ishikawa: "Sarà emozionante"

Che la prossima giornata di superlega non sia una delle tante si capisce anche dalla scelta che sarà trasmessa in diretta da Rai Play. D’altra parte, domani la Sir Susa Vim Perugia affronterà una squadra come Milano che riesce a riempire un impianto sportivo di enormi dimensioni quale il Forum di Assago. I block-devils finiranno quindi sotto i riflettori, in particolare lo saranno gli ex della partita. Uno di questi è il centrale argentino Agustin Loser: "Quando ho firmato per Perugia, tutti parlavano benissimo di Lorenzetti, è bravissimo dentro e fuori, abile con i giocatori a creare un ambiente bello, ha empatia e in palestra è competente e studia sempre, per provare a migliorare la squadra ogni giorno in ogni aspetto. Abbiamo una squadra bella, lunga, con tantissimi giocatori. Anche per l’allenatore è difficile scegliere chi deve giocare ma tutti siamo bravi a capire il nostro ruolo ed essere lì per la squadra. La squadra viene prima. La stagione è lunga, ci sono sempre infortuni e in quei momenti l’organico lungo aiuta. È difficile gestire le squadra con tanti giocatori forti, ma tutti noi vogliamo vincere e quindi quello che sceglie Lorenzetti è giusto, perché è ciò che lui sceglie per la squadra".

Altro giocatore atteso sarà lo schiacciatore Yuki Ishikawa che alla vigilia ha detto: "Sono contento di tornare a Milano a giocare anche se il palasport sarà differente, la partita è sempre dura con Milano, una squadra che gioca bene, sarà emozionante. A Perugia mi trovo bene, fino ad ora abbiamo vinto tutte le partite, quindi sono soddisfatto. Contro Milano sarà importante il nostro cambio-palla e la nostra battuta che poi permette di avere più efficacia alla difesa. I tifosi perugini sono incredibili, ma ci sono anche tanti sportivi giapponesi che conoscono Perugia e stanno venendo alle partite, sono molto contento di giocare davanti a loro. Mi piace Lorenzetti, mi aveva allenato dieci anni fa, però parlavo poco italiano e avevo difficoltà a capire alcune cose, ora capisco tutto e lo apprezzo ancora di più".