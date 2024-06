Sir Susa Vim Perugia, settore giovanile griffato ITS Umbria Academy. Coach Andrea Piacentini: "Stagione molto ricca»

PERUGIA – Sei titoli regionali giovanili sono il bilancio finale dalla Sir Safety Perugia che ha festeggiato le vittorie in under 19, under 17, under 15, under 13, under 13 tre contro tre ed under 12. Il movimento bianconero conta circa 400 tesserati tra maschile e femminile e prosegue nella crescita. La stagione volge ormai al termine, è il momento di fare un esame consuntivo con il direttore tecnico del settore giovanile Andrea Piacentini: "È stata una stagione ricca. L’ultima finale nazionale disputata con l’under 15 che ha chiuso all’11° posto assoluto ci ha dato fiducia per continuare a lavorare. Siamo cresciuti tanto con i più piccolini, a Santa Maria degli Angeli c’è stato un boom di iscritti nel minivolley. I ragazzi più grandi invece hanno potuto fare preziosa esperienza grazie a coach Lorenzetti che durante la stagione. Questo ha avuto un impatto molto positivo, infatti sono cresciuti molto. Il nostro progetto era ritornare in serie B. Per centrarlo abbiamo allestito tre formazioni in serie C, due di loro hanno fatto la finale e il prossimo anno parteciperemo di nuovo alla categoria nazionale, un campionato tosto che cercheremo di affrontare con una squadra in grado di ambire alle zone alte. Stiamo lavorando per allestire la miglior rosa possibile, un gruppo formato dai nostri migliori giovani e da alcuni innesti interessanti del panorama nazionale. Stiamo al tempo stesso sviluppando ancora il settore tecnico del giovanile per cercare di fare un altro step in avanti la prossima stagione".