Sir Susa Vim Perugia sfida Cucine Lube Civitanova in semifinale Superlega

di Alberto AgliettiPERUGIAVa in trasferta a Civitanova la Sir Susa Vim Perugia che gioca nuovamente oggi alle ore 18 gara-due di semifinale dei play-off scudetto della Superlega maschile. La guardia è alta per affrontare un palazzetto ostile e deciso a far valere il fattore campo. La gara sarà trasmessa su Rai Sport e sulle piattaforme Dazn e Vbtv. Vuole riscattarsi la Cucine Lube Civitanova che medita vendetta tra le proprie mura. Dopo aver vinto gara-uno, i block-devils hanno l’opportunità di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale sfruttando la maggior autostima derivante dalla prestazione offerta.

Certo non sarà semplice, i cucinieri hanno già dimostrato di poter impensierire gli umbri, era accaduto in campionato nel girone di ritorno, ma in quella occasione la squadra bianconera non era a ranghi completi. Quanto al sestetto di casa, vedremo se coach Giampaolo Medei confermerà alla banda l’azzurro Bottolo oppure darà nuova fiducia al canadese Eric Loeppky, spedito in campo nel terzo set sabato scorso. In questo ultimo caso dovrebbe sacrificare al centro Podrascanin per inserire l’italiano Gargiulo. Dall’altra parte della rete sono chiare le idee del tecnico Angelo Lorenzetti che ha lavorato molto sull’aspetto psicologico per arrivare all’appuntamento nella condizione ottimale. Alla coppia di centrali argentini composta da Agustin Loser e Sebastian Solé è affidato il compito importante di guidare il muro contro la storica rivale. Le formazioni sono al loro quarto faccia a faccia in questa stagione, la ricezione è il fondamentale che ha sofferto di più. Nei precedenti sono stati due i successi perugini ma i marchigiani si sono aggiudicati l’incontro tra le loro mura. Ampliando la prospettiva sono già sessantotto i duelli disputati contro i cucinieri, il bilancio parla di trentacinque vinti e trentatré persi. Violare la tana nemica non è mai stato semplice, l’ultima volta che ci sono riusciti gli uomini del presidente Sirci è stato il 27 novembre 2022, mentre nei play-off bisogna andare al 18 aprile 2021. Due gli ex in campo, si tratta dei centrali Davide Candellaro da un lato e Marko Podrascanin dall’altro. Arbitri: Giuseppe Curto (TS) e Vincenzo Carcione (RM).

Civitanova Marche: Boninfante - Lagumdzija, Podrascanin - Chinenyeze, Bottolo – Nikolov, Bisotto (L).Perugia: Giannelli – Ben Tara, Solé – Loser, Semeniuk – Plotnytskyi, Colaci (L).