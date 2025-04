Sir Susa Vim Perugia vince contro Lube Civitanova e avanza verso la finale scudetto

LUBE CIVITANOVA 2 SIR SUSA VIM PERUGIA 3 (21-25, 25-18, 23-25, 25-21, 10-15)

CIVITANOVA MARCHE: Bottolo 17, Lagumdzija 17, Nikolov 11, Chinenyeze 9, Podrascanin 5, Boninfante 3, Bisotto (L1), Loeppky 6, Gargiulo 5, Hossein Khanzadeh 1, Dirlic, Orduna. N.E. – Tenorio, Gatto (L2). All. Giampaolo Medei.

PERUGIA: Ben Tara 23, Semeniuk 15, Plotnytskyi 15, Loser 12, Solé 7, Giannelli 2, Colaci (L1), Ishikawa 2, Herrera, Zoppellari. N.E. – Candellaro, Usowicz, Cianciotta, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Giuseppe Curto (TS) e Vincenzo Carcione (RM).

LUBE (b.s. 20, v. 8, muri 12, errori 8).

SIR (b.s. 20, v. 14, muri 6, errori 10).

CIVITANOVA MARCHE — Grande prova della Sir Susa Vim Perugia che s’impone in trasferta nella gara-due della semifinale play-off e ipoteca un bel pezzo della finale scudetto. Adesso Perugia è avanti 2-0 nella serie con i marchigiani. Maratona di oltre due ore e mezza per i block-devils che mettono in ginocchio i rivali mostrando un gran temperamento e notevole pazienza.

Mastica ancora amaro la Cucine Lube Civitanova che ha provato per quattro set a resistere, poi è crollata nel tie-break decisivo. Prova di sostanza per gli umbri, mentalmente solidi e capaci di trovare tra le pieghe del proprio sapere gli strumenti per tirarsi fuori dalle difficoltà. Al via è Lagumdzija al servizio a farsi notare (5-1). Senza perdere la pazienza è Ben Tara a mettere giù palloni pesanti e recuperare tutto il gap (8-8).

Si avanza a braccetto per un po’ e a sbloccare è Nikolov che provoca il secondo strappo (19-16). Serve un guizzo che arriva dalla battuta di Plotnytskyi, due ace pareggiano i conti (19-19). L’inerzia cambia definitivamente con Ben Tara che confeziona l’uno a zero. Alla ripresa c’è la reazione dell’ex Podrascanin ma il punteggio resta in bilico (6-6). È ancora Lagumdzija a far partire i marchigiani che vanno avanti di tre lunghezze, Nikolov si accoda e crea la spaccatura (17-12). Ishikawa viene gettato nella mischia ma la ricezione salta e il gap aumenta (22-13). Il pareggio è inevitabile.

La terza frazione di gioco comincia nel segno di Loser che va a segno ripetutamente (7-10). Spazio a Loeppky tra i locali, ma a farsi vedere è Chinenyeze e poi Gargiulo che tengono il fiato sul collo (16-18). Ad accelerare di nuovo è l’incontenibile Ben Tara (17-21). Un turno dai nove metri di Boninfante avvicina ancora di più (20-21). Manca un pizzico di cinismo e Loeppky trova la parità (23-23). Allo sprint è Semeniuk a trovare l’attacco del due a uno. Quarto frangente che resta bilanciato per un po’ (11-11). Emergono problemi in ricezione e i civitanovesi ne approfittano mettendo a segno diversi muri (23-19). Sentenza rimandata.

Al tie-break Plotnytskyi parte fortissimo e spinge lontano (4-11). Ben Tara firma il successo sfruttando senza problemi uno dei tanti match-point accumulati da Perugia nel corso del parziale di spareggio.

Alberto Aglietti