Smartsystem con Palmi. In palio punti pesanti

Dopo due trasferte consecutive e lunghe la Smartsystem vuole tornare a fare la voce grossa in casa ospitando domani alle 16 l’Omifer Palmi dell’ex Pawel Stabrawa. Un match importante per la classifica che potrebbe dare ai virtussini una spinta decisiva per trovare il miglior piazzamento playoff. I calabresi hanno gli stessi punti dei fanesi (34), ma una gara in meno e, ad eccezione di un inizio stagione complicato, hanno più volte dimostrato di essere grandi con le grandi. Ne hanno i fatto le spese Macerata (due volte) e San Giustino, oltre ad altri successi ottenuti con grande determinazione.

L’Omifer, oltre a Stabrawa, vanta tra le proprie fila giocatori quali Corrado, Cottarelli, Rau e Gitto: "E’ un avversario tosto – afferma Pietro Galdenzi, protagonista nell’ultima trasferta a Lagonegro –, all’andata lo dimostrarono. In casa nostra però dovremo spingere e confermare i passi avanti visti a Lagonegro, dove abbiamo lottato fino all’ultimo per tenere testa all’avversario". Il centrale senigalliese aggiunge: "Sulla scia di Lagonegro dobbiamo andare avanti per arrivare al meglio all’appuntamento con la Final four di Coppa Italia che ospiteremo al Palas Allende i primi di marzo". I calabresi arrivano a Fano dopo tre vittorie consecutive (Macerata, Bari, Sorrento) e saranno protagonisti anche nella semifinale di Coppa Italia in cui affronteranno il 2 marzo Savigliano. Nel fortino del Palas Allende la Smartsystem ha per adesso lasciato le briciole agli avversari, ma nelle ultime tre gare della regular season si dovrà confrontare con il meglio del girone blu: Palmi, appunto, e a seguire Macerata e San Giustino. Ma al Palas Allende ancora nessuno e passato e la Virtus vuole continuare ad avere il campo casalingo inviolato per molto tempo.

b.t.