Smartsystem, Coppa Italia. Fano sede delle final four

La Smartsystem è attesa da due delicate trasferte: la prima a Casarano domani alle 18 e poi a Lagonegro. I fanesi ritrovano dunque la Leo Shoes, dopo le battaglie dello scorso anno ai playoff e la vittoria netta all’andata per 3 a 0: "Vista la difficoltà della partita – esordisce un ritrovato Luca Gori che, con l’avvento di coach Mastrangelo, si sta ritagliando discreto spazio – dovremo essere bravi a partire bene e a non mollare. Loro si sono rinforzati in difesa e attacco con l’arrivo di Giuliani, ma noi dovremo scendere in campo sereni e giocare con grinta". I pugliesi di Licchelli, che tanto bene hanno fatto lo scorso anno arrivando in finale playoff, non vengono da un buon momento: tre sconfitte consecutive con Marcianise, Bari e Napoli. E si trovano nelle parti basse della classifica. "Dobbiamo dimenticare Sabaudia e portarci dietro il buon finale di match contro Sorrento – continua il giovane virtussino Gori –, abbiamo lavorato bene e spero anche io di dare il mio contributo". Oltre a Giuliani, Casarano farà affidamento sull’esperienza di Baldari e sulla potenzialità offensiva di Leonardo Lugli. Intanto è ufficiale: il Palas Allende di Fano sarà la sede della Del Monte Coppa Italia di serie A3 che si giocherà il 2 e 3 marzo. Le squadre qualificate sono Smartsystem, Gabbiano Mantova, Omifer Palmi e Monge Savigliano. Il programma vede la prima semifinale tra Mantova e Smartsystem e la seconda tra Savigliano-Palmi.

b.t.