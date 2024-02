SOLI, Coach dei leader. "Contro Civitanova ci sarà da lottare»

Alla vigilia del remake tra campioni d’Italia e vice, 97° confronto tra le due società più titolate in Italia nel nuovo millennio, il tecnico dei dolomitici Fabio Soli ha descritto così la partita: "La gara contro Civitanova è da sempre un classico d’alta classifica del campionato italiano. La Cucine Lube, grazie ai tanti successi ottenuti nell’ultimo periodo, è pienamente in corsa per la conquista almeno del terzo posto in classifica ed in Champions League ha staccato il biglietto per i quarti, vincendo con ampio anticipo il girone. Per questi motivi ci attende quindi un incontro che mi aspetto molto combattuto, al cospetto di una formazione ricca di talento e che, come tale, può rendere la vita difficile a qualsiasi avversario. Dal canto nostro siamo contenti di poter tornare a giocare di fronte al nostro pubblico, sicuri che il supporto dei tifosi ci potrà garantire una bella spinta propulsiva. L’appuntamento necessiterà di una prestazione determinata, di qualità e continua in tutti i fondamentali".

an. sc.