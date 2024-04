Spareggio per l’A2 maschile. "Volley Banca Macerata, possiamo farcela»

"Nel terzo set abbiamo visto di potere tenere testa a Mantova, di mettere a terra palloni pesanti e così abbiamo capito che avremmo potuto vincere una gara che si era messa malissimo". Gabriele Sanfilippo, centrale della Volley Banca Macerata, fissa il momento decisivo della gara, quello che ha segnato la svolta permettendo alla formazione di battere Mantova e portare alla bella la sfida che assegna la promozione nel campionato di A2 di volley.

"Il momento chiave – aggiunge Bara Fall, centrale della formazione maceratese – è stato nel terzo set quando loro erano in vantaggio e noi abbiamo colto l’ultima chance per recuperare e vincere". L’inizio è stato in salita e Mantova a un certo punto è stata avanti 2-0. "Loro – prosegue Bara Fall – sono partiti molto forte in battuta mettendoci in difficoltà". In certi momenti il pallone pesava tantissimo. "È il bello dello sport" taglia corto lo schiacciatore Gaetano Penna. La vittoria ha dato certezze e una grande carica nella squadra che già pensa alla sfida di domenica quando a Mantova si giocherà la partita decisiva, quella che assegnerà la promozione in A2. "Non dobbiamo farci intimorire – sottolinea Sanfilippo – dalla sconfitta per 3-1 in casa loro, qui siamo stati sotto 2-0 e quindi abbiamo vissuto una situazione ancora peggiore. Essere riusciti a svoltare il match e a vincerlo vuol dire che abbiamo i mezzi per imporci anche da loro".