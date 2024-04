Spareggio promozione per l’A2. Banca Macerata, l’ora della verità: "Non siamo inferiori a Mantova»

"Non siamo inferiori a Mantova, anzi". Gianluca Tittarelli, presidente del Volley Banca Macerata, suona la carica per la partita di oggi alle 19.30 in Lombardia che assegnerà la promozione nell’A2 di volley maschile. "Ho parlato ai giocatori – aggiunge – poco prima della partenza dicendo di lasciare a casa il nervosismo. Ho ricordato quanto hanno fatto sette giorni fa vincendo una partita che stavamo per perdere e quel successo deve avere inevitabilmente trasmesso ancora più convinzione tra i giocatori". La squadra è perfettamente consapevole dell’importanza della posta in palio e che a Mantova ci sarà un palas pieno, sugli spalti ci saranno anche più di cento sostenitori partiti da Macerata, nonostante l’orario della partita non sia molto allettante. "Un bel segnale – osserva il presidente – che un pullman sia stato riempito in pochissimo tempo, qualcuno non ha fatto in tempo per assicurarsi il biglietto. È una dimostrazione di affetto e di sostegno apprezzato dalla società e dai giocatori". Sette giorni fa la squadra di coach Castellano era ai piedi del baratro rischiando la sconfitta che di fatto avrebbe dato il pass per l’A2 a Mantova e relegato Macerata ai playoff. E invece i giocatori hanno reagito riuscendo a invertire l’andamento della partita. "Credo che quella vittoria – sottolinea Tittarelli – ci abbia trasmesso maggiore consapevolezza sui nostri mezzi e nel contempo abbia incrinato negli avversari delle certezze considerando che hanno avuto a disposizione due match point e alla fine sono usciti sconfitti. Magari qualche dubbio quel ko può averlo insinuato". E adesso occorre continuare con quel passo. "Speriamo che i ragazzi abbiano ancora nel sangue, nel cuore e nella mente quelle fase, quella splendida rimonta". È chiaro che i maceratesi siano partiti alla volta di Mantova fiduciosi di tagliare il traguardo e questo ottimismo ha delle radici. "Nasce – conclude Tittarelli – dalla consapevolezza di avere recitato un ruolo primario nella stagione essendo stati in testa del girone dalla prima all’ultima giornata, e anche dalla fantastica rimonta in gara2".

L’A2 per Mantova sarebbe un ritorno dopo il ciclo di quattro stagioni andato in scena tra il 2007/08 e 2010/11, per Macerata sarebbe l’occasione di riaffacciarsi nella categoria dopo aver disputato un’annata in A2 nel 2018/19, nel torneo precedente alla nascita della A3 Credem Banca. La perdente di questa serie riprenderà la corsa verso la promozione dalle Semifinali Play Off di A3.