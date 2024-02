Spogliatoi. Blengini: "Partiti troppo conservativi»

Quasi un’ora per complicarsi la vita e poco più di un’ora per dimostrarsi nettamente superiore ad una Cisterna che comunque può ancora sognare l’8° posto e i playoff. Questa Lube non ha continuità ma di certo si conferma micidiale nei tie-break, fanno 6 successi su 7 incontri finiti allo spareggio. A fine gara ecco l’Mvp Yant: "Sono contento di aver fatto una buona partita e, soprattutto, sono contento di averlo fatto davanti ai nostri tifosi. La cosa più importante è stata naturalmente la vittoria. Dal secondo set in poi abbiamo alzato il livello del servizio e siamo stati in campo più tranquilli. Con Ankara voglio la rivincita per l’eliminazione della passata stagione".

Bottolo: "All’inizio si era messa male per noi, ma ci sta. Cisterna ha giocato sempre alla pari con le squadre di alta classifica. Ci hanno fatto soffrire tanto, specie nei primi due set nei quali abbiamo fatto davvero poco con i fondamentali del muro e della difesa. Poi ci siamo sistemati e la partita è cambiata. L’impennata nel quarto set è stata determinante per consentirci, alla fine, di dare una buona risposta".

Coach Blengini: "Siamo partiti molto male, troppo conservativi, e quando entri in campo con un atteggiamento così contro certi avversari fai molta fatica, perché le squadre rivali hanno tutte delle grandi qualità e per fronteggiarle al meglio bisogna per forza prendersi dei rischi. Per fare un esempio sottolineo come nel primo set, perso 25-23, oltre alla battuta poco incisiva non abbiamo capitalizzato nessuno degli otto contrattacchi che abbiamo avuto l’opportunità di giocare. Fortunatamente dal terzo parziale in poi siamo riusciti a scuoterci anche emotivamente, mettendo in campo più brillantezza, e facendo progressivamente meglio nei fondamentali, primo fra tutti in battuta".