Sponda Allianz. L’opposto Reggers:: "Abbiamo i mezzi per fare cose magiche. Sono fiducioso»

Due atleti dell’Allianz hanno detto la loro alla vigilia. Due big come l’opposto Reggers e l’alzatore Porro. "Tutti sanno che Milano può fare cose magiche in gara5 – ha affermato il belga – così sono fiducioso e non vedo l’ora di giocare. Aspettiamoci un’altra bella partita, anzi una battaglia, come si è visto in gara1 e in gara3. Lasciamo perdere gara2, quella non era la vera Allianz. Credo che siamo molto vicini come valori e pure come gioco. La Lube ha la sua forza nella battuta, nel muro difesa e nel contrattacco con i loro posti4 che hanno tanti punti nelle mani. Anche noi però difendiamo un sacco e sappiamo colpire in battuta a muro e nelle rigiocate. Possiamo vincere".

Le parole dell’italiano: "Civitanova sta dimostrando il suo valore. È una grande squadra, abituata a giocare gare fondamentali. Noi possiamo dire ancora la nostra nella serie e spinti dal pubblico abbiamo l’occasione di vincere e arrivare a gara5. Domenica ci è mancato qualcosina, specie nei primi due set, con un pallone in più potevamo girare la partita".

an. sc.