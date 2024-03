Stasera la semifinale di andata. Lube a Trento insegue l’impresa

La grande occasione. Ci sono i mercoledì di coppa e ci sono i mercoledì che possono valere una finale di Champions League….L’appuntamento è cerchiato e atteso da tempo, questa sera alle 20.30 alla "ilT Quotidiano Arena" di Trento va in scena la gara di andata tra Itas e Lube. Con diretta su Dazn ecco il derby italiano nella più affascinante e importante competizione europea, un doppio confronto (ritorno il 21 all’Eurosuole Forum) che manderà un rappresentante dell’ItalVolley nella finalissima in Turchia. Un ritorno all’ultimo atto dopo un anno di assenza e dopo che era diventato ottima tradizione dal 2016. Sulla carta Trento è favorita, perché è campione d’Italia avendo spodestato dal trono la Lube e proprio battendola in gara5. E poi perché ha dominato la regular season, sconfiggendo Civitanova in entrambi gli incroci e dimostrandosi superiore in ogni fondamentale, sporcando tanti attacchi col muro e attenta in difesa e ricezione. La Lube ha sempre patito Michieletto e non ha mai avuto il giusto supporto da Nikolov e soprattutto Lagumdzija. Tuttavia il team di coach Soli giunge alla partita con un’assenza pesante come quella di Sbertoli. Il palleggiatore gialloblù (e azzurro) è stato operato alla mano, non rientrerà prima di tre settimane e senza di lui gli equilibri potrebbero cambiare. Una chance insperata per la Lube. Il match cade nel mezzo dei playoff Scudetto e se Trento, pur senza Sbertoli (sostituito da Acquarone, è anche stato ingaggiato il francese Garcia) ha comunque battuto due volte su due Modena, di contro la Lube è sotto 2-0 contro Monza e rischia l’eliminazione domenica. Una situazione identica a quella di un anno fa contro Verona, anzi qualche tifoso ricorda – visto il confronto in arrivo - anche la semifinale scudetto del 2022, da 0-2 a 3-2 proprio contro Trento. Il team di Blengini avrà un gruppo di sostenitori al seguito nonostante la giornata feriale, tifosi che sognano l’impresa. Fanno bene perché, al netto dei problemi nei playoff, con sole 3 vittorie si alza la Champions. Finora inoltre la Lube d’Europa ha avuto un rendimento esaltante, migliore dell’Itas tanto da avere il ritorno in casa. Serve però quella Lube, quella ad esempio che ha annichilito l’Halkbank. Il blitz o comunque una grande prestazione ridarà serenità e avrà ripercussioni strapositive anche nella lotta contro Monza. Non essendoci vincoli su stranieri e italiani, Blengini avrà il vantaggio di poter schierare Yant senza rinunciare a Chinenyeze, il centrale più prolifico. Difficile che possa giocare Zaytsev che è sì rientrato ma ancora non prontissimo.

L’altra semifinale alle 20.30 in Polonia è tra i vice campioni continentali dello Jastrzebski Wegiel (che hanno eliminato Piacenza) e i turchi dello Ziraat Ankara.

Andrea Scoppa