Statistica. Un tie break perfetto per il team di Blengini

Gara3 contro Monza è stata la tipica battaglia playoff. Solo un set è terminato punto a punto (ai vantaggi), ma i 112 punti finali della Lube e i 111 della Mint dicono chiaramente quanto equilibrio ci sia stato. Persino il totale degli errori è stato identico, 27 a testa. Incredibile e raro quanto fatto dal team di Blengini nel tie-break, quando si dovrebbe essere più stanchi e la Lube oltretutto aveva pure giocato mercoledì per la Champions. I biancorossi nel 5° set sono stati perfetti e non è un modo di dire... hanno attaccato con il clamoroso 100%, 11 offensive su 11 a bersaglio, 4 da parte dell’Mvp Yant, 2 di Diamantini, Lagumdzija e Larizza e una di Bottolo. Un dato che ha permesso di chiudere la partita col 53% d’attacco, percentuale più alta tra tutte le sfide disputate nel weekend. La gara dell’Eurosuole Forum è stata una delle tre conclusesi al tie-break, tutte con successi casalinghi (anche Perugia e Piacenza) ma il terzo atto tra Gas Sales Bluenergy e Allianz è durato 8’ di più, per l’esattezza 154 minuti.

an. sc.