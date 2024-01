Statistiche. Anzani brilla a muro, ne firma sette contro gli etnei

Grazie ai 7 firmati da Anzani, massimo dato negli incontri di mercoledì, la Lube è arrivata a fare ben 17 muri a Catania, record stagionale dei biancorossi. I 27 punti siglati dall’opposto Buchegger proprio contro Civitanova sono stati invece il top in una 5ª giornata di ritorno di SuperLega che si è completata ieri sera con Padova-Modena. Subito dietro con 25 un altro opposto, la rivelazione Faure in forza a Cisterna ma anche lo schiacciatore veronese Mozic. Quest’ultimo è stato anche il più bravo negli ace con 4, da segnalare i 3 del catanese Massari contro i suoi ex compagni. Intanto sono stati definiti calendario e orari dei prossimi match dei vice campioni d’Italia. Civitanova tornerà in campo domenica 4 febbraio, ore 18, all’Eurosuole Forum contro Modena, quindi domenica 11 scenderà al PalaMazzola contro la Gioiella Prisma Taranto per il 7° turno di ritorno. Altra trasferta per la 19ª giornata, un infrasettimanale di spessore alla ilT quotidiano Arena di Trento mercoledì 14 febbraio (ore 20.30 con diretta Rai Sport).

an. sc.