StaTISTICHE. Lagumdzija bomber nel match a Piacenza

Le due ore e 15 minuti di Gas Sales Bluenergy-Cucine Lube non hanno reso la sfida la più lunga del weekend, infatti Catania-Modena è terminata 3’ dopo con il blitz 2-3. I neo bi-campioni del mondo di Perugia sono caduti 3-1 a Trento nel big match del 10° turno, il 3-1 ha significato la perdita sia della gara che della vetta della SuperLega. Ko nonostante il 60% d’attacco, dato più alto del penultimo turno. Nessuno invece ha fatto più ace di Milano, 10 contro Taranto, 4 dei quali di Kazyiski. I salentini hanno spiccato per muri fatti salendo a 14, ben 6 per Gargiulo, mentre Simon ha trascinato (4 block) Piacenza a quota 13, tuttavia non sono bastati per superare la Lube. Il top scorer della giornata è stato il biancorosso Lagumdzija, autore di 27 punti con 2446 dal campo anche se 5 muri presi. La prestazione ha spinto l’opposto al secondo posto nella graduatoria per puntiset raggiungendo Faure, comanda invece Buchegger. Al 13° posto c’è Nikolov. Davyskiba guida la classifica degli aceset davanti all’ex Garcia, nei muriset primo Loser.

an. sc.