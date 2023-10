Statistiche. Veneti ko 46 volte in 53 partite

Anche l’anno scorso la partita contro Padova è stata messa in calendario alla seconda giornata di regular season. E nel 2021 si era giocata alla terza…Civitanova avrà una motivazione extra per battere i patavini, non solo centrare la prima vittoria dopo il ko con Monza, ma cancellare anche il 2-3 che Padova le impartì un anno fa all’Eurosuole Forum. In arrivo la sfida numero 54, con i biancorossi che hanno avuto la meglio in 46 occasioni, 25 interne e 21 esterne, mentre i patavini si sono imposti 7 volte, 3 in match interni, 4 esterni. La Lube vanta inoltre uno scarto massimo di 34 punti realizzato il 27 gennaio 2021 nei quarti di Coppa Italia: fu successo lampo in soli 59 minuti con questi parziali: 25-13, 25-12, 25-16. La sconfitta più bruciante della Lube contro il team della città del Santo risale al tie-break nei quarti di Coppa Italia del 200405 sul neutro di Sansepolcro. Infine, Padova è stata la squadra che ha realizzato meno muri di tutti nella prima giornata, appena 3 a Piacenza.

