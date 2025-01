SU RAI2. La finale con Verona vista da 375mila persone

La finale di Coppa Italia tra Lube e Rana ha avuto 375mila telespettatori su Rai2. Un numero che è valso il 3,15% di share. Dati non clamorosi ma più alti rispetto alle altre uscite stagionali della Lube sul secondo canale. Va anche aggiunto che, beffardamente, per molti tifosi della zona di Corridonia, Colbuccaro, San Claudio, Piediripa e alcune aree di Mogliano e Casette Verdini, proprio domenica non è stato possibile vedere il match in tv. Un problema al ripetitore di Colbuccaro ha oscurato per qualche ora tutti e 3 gli storici canali Rai. Tra due giorni invece, per il 7° turno di ritorno di SuperLega a Piacenza (previsti una cinquantina di tifosi biancorossi al seguito), sarà Rai Play, quindi in streaming su smart tv, a trasmettere alle 16 la partita in casa della Gas Sales Bluenergy. Sempre domenica Rai Sport seguirà in chiaro alle 18 l’incontro tra i cugini di Grottazzolina e l’Allianz Milano.

an. sc.