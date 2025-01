Successo al Palalido. Reazione Vero Volley, per Cuneo non c’è scampo

Mancava da tre mesi un 3-0 casalingo per la Numia Vero Volley Milano che, pur sudando un po’ più del previsto specialmente nell’ultimo parziale, si è imposta sull’Honda Olivero Cuneo portando a casa l’intera posta in palio. Al Palalido, dopo un primo set a senso unico, le piemontesi hanno comunque dato del filo da torcere alle ragazze allenate da coach Stefano Lavarini che, trascinate da Paola Egonu (top scorer con 26 punti) e Myriam Sylla (Mvp dopo aver festeggiato mercoledì il suo trentesimo compleanno, nella foto), hanno portato a casa in volata il secondo. Le ospiti, invischiate nella lotta per non retrocedere, hanno avuto la chance almeno di posticipare ogni verdetto, ma nel finale del terzo set, quando erano avanti di due lunghezze, sono andate a sbattere contro il muro eretto da Hena Kurtagic e compagne. Milano tornerà in campo mercoledì nel turno infrasettimanale che la vedrà impegnate sul campo del Bisonte Firenze, in attesa dell’anticipo della sesta giornata, in programma sabato 18 gennaio sempre al Palalido contro la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Oggi, invece, le altre due squadre lombarde che militano in serie A1 se la vedranno con le prime della classe: Bergamo ospiterà alle 15.30 in un PalaFacchetti sold out le campionesse di tutto della Prosecco Doc Imoco Conegliano (diretta su Rai 2), mentre l’Eurotek Uyba Busto Arsizio farà visita alle 18 alla Savino del Bene Scandicci seconda in classifica. NUMIA VERO VOLLEY MILANO-HONDA OLIVERO CUNEO 3-0 (25-15, 25-23, 25-22) Andrea Gussoni