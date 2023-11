Superlega. All’Eurosuole Forum sfida tra marziani

L’interminabile finale di Supercoppa ha espresso in gara secca i tratti di una rivalità abbastanza recente, ma che sembra poter proseguire a lungo rendendo Civitanova e Perugia le regine della pallavolo italiana recente. Tranne la scorsa stagione, dal 2017 si contendono i trofei nazionali più importanti ed hanno allestito i roster più impressionanti. Nella passata SuperLega la Sir pareva inarrestabile, regular season senza sconfitte, roba da marziani. Dopo la conquista del Mondiale sul più bello però gli umbri si sono autodistrutti venendo eliminati in semifinale europea dal solito Zaksa e nei quarti italiani da Milano. Di contro i biancorossi, ricostruiti e in fase di transizione con tanti giovani, sono esplosi quando contava raggiungendo una finale tricolore insperata. La Supercoppa ha detto che Perugia è forse la più forte del lotto, se manterrà la testa giusta, ma tutti devono ancora fare i conti con Civitanova. I numeri complessivi della rivalità sono simili a testimonianza dell’equilibrio degli (alti) valori in campo. Quello di domani sarà l’incrocio numero 64 e la Lube si è imposta 31 volte contro le 32 dei perugini, per un totale di 127 set presi rispetto ai 124 degli umbri. Attenzione però perché Perugia nella scorsa stagione ha vinto Supercoppa ed entrambe le gare della regular season, pertanto l’ultima affermazione della Lube risale al 3-0 di gara4 della finale Scudetto 2022. In questo campionato la Sir primeggia per puntiset con 18,17 e attacchiset con 14,50; ha il 3° attacco più preciso col 54.4%; la Lube è appena davanti per aceset con 1,67 ed entrambe hanno la stessa media di muriset, terze con 2,17. Gli umbri risultano i peggiori per numero di errori al servizio con 40 sbagli in 6 set.

Andrea Scoppa