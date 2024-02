SUPERLEGA. Bentornata Allianz . La carica di Catania: "Abbiamo ritrovato la mentalità giusta»

Nel momento di maggiore difficoltà, l’Allianz Milano ha trovato la forza di rialzarsi battendo la Rana Verona, una delle squadre più in forma del momento. E ora i giochi per il miglior posizionamento in griglia playoff Scudetto sono ancora più complessi: 33 punti come Vero Volley Monza e Verona stessa (le due però sono davanti a Milano per numero di vittorie). "Nelle ultime due uscite siamo mancati nella mentalità – ha ammesso il libero Damiano Catania (foto) – che abbiamo ritrovato negli allenamenti, parlandoci e confrontandoci. Capita di attraversare un momento difficile, con tanto di infortuni che, allo stesso tempo, non devono essere un alibi".

"Volevamo dimostrare quello che sappiamo fare – ha aggiunto – e che ci sappiamo divertire in campo. Mancano due partite, la classifica è importante, ma dobbiamo focalizzarci su ogni singolo match: Taranto in trasferta e poi Perugia in casa". Poi si entrerà nel vivo l’ultima parte del campionato di Superlega in programma il 6 marzo. Fondamentali i risultati delle dirette avversarie e il recupero almeno di Kaziyski. Il bulgaro ha ripreso ad allenarsi, ma dopo lo stop muscolare non ha ancora rimesso piede in campo. Domenica Mergarejo e il solito Ishikawa hanno tenuto in piedi l’attacco. Al centro, invece, i primi tempi e i muri di Vitelli.

Giuliana Lorenzo