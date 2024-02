Superlega. Domani i biancorossi sfideranno Piacenza

Domani i vice campioni d’Italia disputeranno la penultima partita di regular season, ultima in casa prima dei playoff (mercoledì sera il ritorno di Champions). La grande vittoria ad Ankara ha ri-alimentato entusiasmo, se non euforia intorno alla Lube e ciò, unito all’importanza ed al fascino del match contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, potrebbe portare ad un bel colpo d’occhio all’Eurosuole Forum. Si gioca non alle 18 bensì alle 16 per esigenze televisive, gara in diretta su Rai Sport. Sarà duello decisivo per il terzo posto nella griglia di SuperLega tra formazioni al momento appaiate sul gradino più basso del podio ed è reso ancor più intrigante dai tre ex del recente passato come Simon, Leal e Lucarelli. Per goderselo dal vivo la Lube informa che il botteghino sarà aperto oggi ore 10-12 e domani 10-12 e 14-16. Altrimenti si può sempre usufruire della prevendita online su lubevolley.vivaticket.it. Per l’occasione prezzi da un minimo di 20 euro ridotto Over65 e Under18 ad un massimo di 60 euro.

an. sc.