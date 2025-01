SUPERLEGA. Domenica arriverà la leader Perugia. Out Plotnytskyi

Rientrata dall’Olanda, la Lube si concentrerà sulla super sfida di domenica contro Perugia. Sarà spettacolo alle 19.30 contro i campioni d’Italia e grandi favoriti per il bis, anche se mancheranno le staffilate mancine, velenosissime, di Plotnytskyi (foto). Lo schiacciatore ucraino si è fatto male domenica nel corso dell’infinito 5° set contro Trento che ha sancito il primo ko stagionale della Sir, problema muscolare durante la battuta in salto. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione a livello di muscolo bicipite femorale destro. "Il giocatore Oleh Plotnytskyi - si legge nella nota del club - ha accusato, in fase di attacco, un improvviso dolore alla regione posteriore della coscia destra, per il quale è stato costretto ad abbandonare il campo. Lo staff medico e fisioterapico della società, guidato dal responsabile medico Sabatino, dopo la valutazione dei colleghi ortopedici, diretti dal Prof. Auro Caraffa, al momento attuale ritiene prematuro ipotizzare con precisione i tempi di recupero, che saranno meglio definiti e comunicati in relazione alle rivalutazioni cliniche e strumentali a cui il giocatore sarà sottoposto nelle prossime 48/72". Insomma non sono stati fornite tempistiche esatte circa il recupero e il ritorno sul taraflex, ma è certo che non ci sarà domenica e mancherà anche nella Final Four di Coppa Italia. Contro l’Itas era uscito dal campo pure l’omologo Ishikawa, ma nel caso del giapponese solo per crampi.

Andrea Scoppa