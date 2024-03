Superlega, gara 1 semifinali playoff. L’Allianz a Perugia: "Un’altra grande sfida»

Il regalo migliore che l’Allianz Milano possa farsi è quello di iniziare al meglio la serie delle semifinali scudetto. Dopo Santo Stefano anche a Pasqua i meneghini passano dal campo di Perugia (oggi alle 19). Sono loro gli avversari che dividono i lombardi da una storica finale per il tricolore. La serie, al meglio delle cinque partite, sarà dura e lunga e ancora non è stato fatto nulla. Sarà il quarto incontro in stagione: in regular season Milano ha sempre avuto la meglio, al quinto, mentre in Coppa Italia, alle Final Four sono stati i ragazzi di Lorenzetti a vincere al tie break.

"Ci siamo guadagnati un’altra semifinale dopo una serie lunga e impegnativa contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza riuscendo a ribaltare un pronostico dopo gara tre – spiega il coach Roberto Piazza - Adesso ci aspetta un’altra grandissima squadra. In questa stagione contro Perugia abbiamo solo fatto dei 3-2. Dopo Piacenza ho detto ai ragazzi, godiamoci questa sera, ma poi testa bassa subito sul lavoro perché l’avversario si chiama Sir Perugia". L’Allianz, proprio l’anno scorso e contro i favori del pronostico, riuscì a eliminare gli umbri ai quarti. Giannelli e compagni, quindi, cercheranno vendetta. Da prestare attenzione, soprattutto, dai nove metri oltre che alle singole individualità. Il tecnico di Milano potrà comunque contare su una squadra che si è coesa ancora di più in queste ultime settimane. Dopo una stagione di alti e bassi quando c’è stato da essere concreti Milano si è fatta trovare pronta. Ogni elemento, anche chi di solito parte dalla panchina (come successo in gara 4 con Mergarejo poi MVP) può condizionare l’andamento del match.

Non dovrebbero esserci cambiamenti nel roster titolare con Kaziyski che all’andata in campionato mise molto in difficoltà la Sir in battuta, che nell’ultimo match ha disputato una gara sui suoi standard. Iniziare con il piede giusto, su un campo difficile, sarebbe l’ideale. Poi si giocherà gara 2, mercoledì all’Allianz Cloud che dovrebbe, si spera, avere il pubblico delle grandi occasioni.

