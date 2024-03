Superlega, la corsa scudetto. Sir Perugia, Plotnytsky: "Pronti a lunghe battaglie»

Guardare avanti è il diktat, la semifinale scudetto è alle porte e la Sir Susa Vim Perugia cerca di predisporre mentalmente i suoi atleti. Tra le garanzie di questa stagione c’è senza dubbio lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che ha detto: "La serie dei quarti di finale non è stata troppo sofferta, abbiamo mollato un po’ noi, gara-tre è stata combattuta ma nei play-off non giochiamo per i punti, giochiamo per la vittoria e quindi bene così. Ci stiamo abituando, in semifinale ne vedremo parecchi di tie-break, coach Lorenzetti l’ha dichiarato e ci ha preparato già da diverse settimane, questa è la normalità. Siamo pronti a lunghe battaglie, poi vediamo se possiamo chiudere un po’ prima, ma sappiamo che le partite sono equilibrate, e l’importante è vincerle. È bello che siamo tornati in Europa, abbiamo vissuto un anno senza la coppa continentale, ma non siamo stati più liberi come si pensa, abbiamo dedicato più tempo a preparare il campionato. A Perugia c’è sempre l’obiettivo di vincere tutto e non avere competizioni europee è un po’ strano. Adesso dobbiamo lavorare per ritornare nel più alto livello, ossia in champions league. Nelle tre partite disputate la positività in attacco è scesa, questo è il significato dei play-off, dove ogni partita è più difficile mettere la palla a terra perché ti studiano sempre meglio. Tutte le otto squadre hanno bravi allenatori che sanno come lavorare, sanno come gestire le squadre e cosa fare per vincere. Forse nella terza partita non è andato bene il contrattacco, ma in tutto il resto mi sembra che siamo andati meglio, tipo in ricezione e in battuta". Nel frattempo, riequilibrati i valori tra Piacenza e Milano, lo spareggio deciderà chi sarà la sfidante dei block-devils in semifinale.