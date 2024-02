Superlega. L’Allianz di Piazza a caccia di punti in casa di Taranto

Ultima trasferta di regular season per l’Allianz Milano, impegnata sul campo, oggi alle 17, della Gioiella Prisma Taranto. Penultima di ritorno, quindi, per i lombardi prima di Perugia e dalla partita che decreterà il piazzamento in griglia playoff. Proprio in vista dell’ultima fase del campionato di Superlega è necessario portare a casa tutti i punti disponibili. Gli avversari hanno matematicamente conquistato la salvezza dopo la vittoria, weekend scorso, su Piacenza. "Contro la Gioiella Prisma Taranto – dice coach Piazza - ci serviranno presenza e determinazione come le abbiamo messe in campo domenica scorsa contro Rana Verona. Sappiamo che incontreremo una squadra con una fase break di primissimo livello e quindi ci prepariamo ad una partita molto complicata, come tutte quelle che fanno parte della nostra Superlega".

Giuliana Lorenzo