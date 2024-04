SUPERLEGA. L’Itas è troppo forte: batte 3-1 Monza in trasferta e ora ha il match point

Seconda sconfitta per la Mint Vero Volley Monza nella semifinale scudetto con l’Itas Trentino. All’Opiquad Arena i brianzoli non sono riusciti a riscattare il ko subito in gara-1 e nel secondo episodio della serie hanno portato a casa solamente un set. Perso nettamente il primo, i ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli hanno infatti avuto una bella reazione d’orgoglio, pareggiando meritatamente i conti, grazie a un ottimo Eric Loeppky (in campo al posto di Stephen Maar, ancora alle prese con i postumi della pallonata in faccia rimediata sabato nell’allenamento di rifinitura). Alla lunga però l’assenza dell’esperto schiacciatore canadese si è fatta sentire, molto di più di quella di Riccardo Sbertoli, il palleggiatore ospite rimasto in borghese a bordo campo. Alessandro Michieletto, eletto alla fine Mvp, con attacchi e servizi vincenti ha scavato il soldo decisivo sia nel terzo che nel quarto parziale, regalando così il punto del 2-0 alla sua squadra. Monza domenica sarà già spalle al muro: se vincerà in trasferta gara-3 riporterà la serie in Brianza (con l’eventuale quarta partita in programma giovedì sera) mentre in caso di nuova sconfitta potrà già iniziare a prepararsi per la finale per il terzo posto.

MINT VERO MONZA-ITAS TRENTINO 1-3 (15-25, 25-21, 18-25, 18-25).Andrea Gussoni